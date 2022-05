Yasin Malik: यासीन मलिक को सजा, 10 लाख जुर्माना, आतंकी हमले में शिकार वायुसेना अधिकारी रवि खन्ना की पत्नी निर्मल ने क्या कहा, देखें वीडियो

Highlights मुझे 100% यकीन है कि मुझे न्याय मिलेगा। दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने मलिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Yasin Malik: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने मलिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस तरह मलिक के गुनाहों का हिसाब हो गया।

यासीन मलिक द्वारा आतंकी हमले में शिकार भारतीय वायुसेना अधिकारी रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना ने कहा कि जजों ने अपने विवेक से जो भी सजा सुनाई है मैं उसका स्वागत करती हूं। वे लोग मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि इस मामले में कौन सी सजा देनी चाहिए। मुझे 100% यकीन है कि मुझे न्याय मिलेगा।

It's justice for victims of terror attacks carried out by him (Yasin Malik). Some might be satiated but I am not satisfied as I want the death penalty for him in my case: Nirmal Khanna, wife of IAF officer Ravi Khanna, a victim of a terror attack carried out by Yasin Malik pic.twitter.com/sd7Sf9ziId