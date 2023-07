चेतावनी स्तर के पार पहुंचा यमुना नदी का जलस्तर, हथिनीकुंड बैराज से फिर छोड़ा गया पानी, खतरे को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क

Highlights यमुना नदी चेतावनी स्तर को पार कर गयी है जलस्तर 204.88 मीटर रिकार्ड किया गया नदी का खतरे का स्तर 205.33 मीटर है

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश और हथिनिकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी चेतावनी स्तर को पार कर गयी है। दोपहर दो बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर नदी का जलस्तर 204.88 मीटर रिकार्ड किया गया। नदी का खतरे का स्तर 205.33 मीटर है। दोपहर 2 बजे हथिनीकुंड बैराज से 2,13,679 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।

Delhi | River Yamuna crosses the warning level. At 2 pm, water level of the river recorded at 204.88 metres at Old Railway Bridge. The danger level of the river is 205.33 metres. At 2 pm, 2,13,679cusecs of water has been released from Hathnikund Barrage.