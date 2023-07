यमुना का स्तर बढ़कर 207.71 मीटर हुआ, दिल्ली के रिंग रोड में घुसा पानी

Highlights यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ने से नदी के किनारे की हरित पट्टी पूरी तरह से बाढ़ में डूब गई है। केजरीवाल ने हरियाणा में हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की गति को सीमित करने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। दिल्ली में यमुना ने 45 साल पुराने रिकॉर्ड स्तर को तोड़ दिया है।

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़कर रिकॉर्ड 207.71 मीटर हो गया है, जिससे कश्मीरी गेट और मजनू का टीला समेत कई इलाकों में रिंग रोड पर बाढ़ का पानी घुस गया है। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ने से यमुना नदी के किनारे की हरित पट्टी पूरी तरह से बाढ़ में डूब गई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की गति को सीमित करने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।

उन्होंने कहा, "केंद्रीय जल आयोग ने आज यमुना में 207.72 मीटर जल स्तर की भविष्यवाणी की है। दिल्ली के लिए अच्छी खबर नहीं। दिल्ली में पिछले दो दिनों से बारिश नहीं हुई है. हालांकि, हथिनीकुंड बैराज में हरियाणा द्वारा असामान्य रूप से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का स्तर बढ़ रहा है। मैं केंद्र से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि यमुना का स्तर और न बढ़े।"

Central Water Commission predicts 207.72 meter water level in Yamuna tonite. Not good news for Delhi. There have been no rains in Delhi last 2 days, however, levels of Yamuna are rising due to abnormally high volumes of water being released by Haryana at Hathnikund barrage.… pic.twitter.com/3D0SI2eYUm

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में केजरीवाल ने लिखा, "हथनीकुंड से सीमित मात्रा में पानी छोड़ा जाना चाहिए, ताकि यमुना का जलस्तर और न बढ़े. दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन होना है. ऐसे में अगर बाढ़ आती है तो दिल्ली में इससे दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा।" दिल्ली में यमुना ने 45 साल पुराने रिकॉर्ड स्तर को तोड़ दिया और बुधवार को 207.55 मीटर तक पहुंच गई, जिससे दिल्ली में बाढ़ का डर पैदा हो गया।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal writes to Union Home Minister Amit Shah



Limited quantity of water should be released from Hathnikund, so that the water level of Yamuna does not increase further. G20 summit is to be held in Delhi so if flood happens in Delhi, it won't send a… pic.twitter.com/iVbBUv8gTR