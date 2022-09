याकूब मेनन के कब्र को मार्बल-LED लाइट से सजाने पर हुआ विवाद, BJP ने पूछा मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार को सम्मान क्यों?

Highlights 1993 मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेनन के कब्र को लेकर विवाद शुरू हो गया है। याकूब मेनन के कब्र के कुछ फोटो भाजपा नेता ने शेयर किया है। फोटो में कब्र को मार्बल और एलईडी लाइट से सजा दिख रहा है।

Yakub Memon: 1993 के मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन के कब्र को लेकर विवाद शुरू हो गया है। याकूब मेमन के कब्र को लेकर भाजपा ने सवाल खड़ा किया है। इसे लेकर भाजपा नेता राम कदम ने सवाल पूछा है कि आखिर एक गुनाहगार की कब्र को सजाया क्यों गया है।

दरअसल, मुंबई में मौजूद याकूब मेमन के कब्र को मार्बल और एलईडी लाइट से सजाया गया है। इस पर भाजपा नेता ने कड़ी आपत्ति जताई है।

भाजपा नेता राम कदम ने अपने ट्विटर हैंडल से दो फोटो शेयर किया है। फोटो में 1993 के मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन के कब्र को देखाया गया है। एक फोटो में याकूब मेमन के कब्र की पहले की तस्वीरें दिखाई गई और दूसरे फोटो में ताजा तस्वीरें शेयर की गई है।

याकूब मेमन



कबर befor and after ,



Its because of Udhav‘s blessings ? Or his mumbai love ? pic.twitter.com/JLV36Ng7TP