कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ फिर धरने पर बैठे पहलवान, मीडिया के सामने रोते हुए साक्षी मलिक ने लगाए आरोप

Highlights बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फिर धरने पर बैठे भारतीय पहलवान ढाई महीने पहले भी पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला था खिलाड़ियों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी नाराजगी जताई

नई दिल्ली: कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच एक बार फिर जंग शुरु हो गई है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित कई खिलाड़ी रविवार 23 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। खिलाड़ियों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी नाराजगी जताई है और दिल्ली पुलिस पर भी रिपोर्ट न दर्ज करने का आरोप लगाया है।

जंतर मंतर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंग पूनिया ने कहा, "हम मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, यह महिला एथलीटों के सम्मान के बारे में है और हमें खेल मंत्रालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, तीन महीने हो गए हैं। यहां तक कि नाबालिग सहित लड़कियों ने यौन उत्पीड़न के संबंध में बृजभूषण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस के पुलिस स्टेशन में शिकायत दी, लेकिन अभी तक दर्ज नहीं की गई है। पॉक्सो का मामला होना चाहिए। हम 2.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं।"

#WATCH | "We have been going through mental torture, it's about the respect of women athletes...We aren't receiving any response from Sports Ministry, it's been 3 months": Wrestlers protest against then WFI chief and BJP strongman Brijbhushan Singh pic.twitter.com/44qfs8APbs