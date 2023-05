Wrestlers Protest: पहलवानों ने 28 मई को नई संसद के सामने शांतिपूर्ण महिला महापंचायत करने का फैसला किया

Highlights पहलवानों ने कहा- 28 मई को नए संसद भवन के बाहर निर्धारित महापंचायत महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व में होगी इसमें आगे की कार्रवाई के बारे में कोई भी बड़ा फैसला उनके द्वारा लिया जाएगा इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली: विरोध कर रहे पहलवानों ने मंगलवार को फैसला किया कि 28 मई को नए संसद भवन के बाहर निर्धारित महापंचायत महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व में होगी और आगे की कार्रवाई के बारे में कोई भी बड़ा फैसला उनके द्वारा लिया जाएगा। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे।

मंगलवार को पहलवानों के हजारों समर्थकों ने बेहद भारी सुरक्षा के बीच जंतर-मंतर से इंडिया गेट तक मार्च किया और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, हमने 28 मई को नई संसद के सामने शांतिपूर्ण महिला महापंचायत करने का फैसला किया है।

ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगट सहित प्रदर्शनकारी पहलवान बृज भूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है।

#WATCH | We have decided to hold a peaceful women's Maha Panchayat in front of the new Parliament on 28th May: Wrestler Vinesh Phogat pic.twitter.com/O2WPu7AFhw