'अगर मेरा बेटा पाकिस्तान से संबंध रखे, तो मैं उसे अस्वीकार कर दूँगा': हिमंत सरमा का बड़ा दावा

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर उनके बेटे का पाकिस्तान से कोई संबंध हुआ तो वह उसे बेदखल कर देंगे। सरमा ने सोमवार को News18 से बात करते हुए ये बातें कहीं, जिसकी एक क्लिप उन्होंने मंगलवार को अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर शेयर की और कैप्शन दिया, "अगर मेरे बेटे के पाकिस्तान से संबंध होते, तो मैं उसे बेदखल कर देता। जब सबूत सार्वजनिक हो जाएंगे, तो सवाल यह है: क्या उस कांग्रेस नेता में हिम्मत होगी जिसकी पत्नी के पाकिस्तान से संबंध हैं, कि वह उसे बेदखल कर दे?"

इस क्लिप में सरमा को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "अगर कोई पाकिस्तानी बन जाता है, तो मेरा उनसे रिश्ता कैसे हो सकता है? यह बात मेरे बेटे पर भी लागू होती है, यह बात मेरी माँ पर भी लागू होती है। अगर मेरा बेटा पाकिस्तान के करीब जाता है, तो मुझे आधिकारिक तौर पर कहना होगा कि वह मेरा बेटा नहीं है। तो यह वो ज़िम्मेदारी है जो हम उठाते हैं। अगर मैं भी इस लड़ाई में लड़खड़ाता हूँ, तो यह सही होगा अगर मेरी माँ कहे कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ।"

हालांकि, पूरे क्लिप में सरमा किसी का नाम लेते हुए नहीं सुने गए, लेकिन News18 ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ का ज़िक्र किया, और अपने दावे को दोहराया कि बाद वाली "पाकिस्तान के लिए काम करती हैं"। सरमा ने दावा किया, "वह पाकिस्तान देश के लिए काम करती है और मेरे पास सबूत हैं। मेरे पास साफ़ सबूत हैं और मैं असम के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास साफ़ सबूत हैं कि वह उस कार्टेल का हिस्सा है जो पाकिस्तान की मदद करता है।"

अगर मेरा बेटा पाकिस्तान से संबंध रखे, तो मैं उसे अस्वीकार कर दूँगा।



सबूत सार्वजनिक होने पर सवाल यह है कि जिस कांग्रेस नेता की धर्मपत्नी पाकिस्तान से संबंध रखती हैं, क्या वह उन्हें अस्वीकार करने का साहस रखेगा? pic.twitter.com/huwg2NeIc5 — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 23, 2025

बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के बारे में बात करते हुए, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसा कुछ किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ भी होता तो दुख वैसा ही होता। सरमा ने X पर लिखा, "जिस तरह से श्री दीपू दास को पीट-पीटकर मारा गया, उससे दो वजहों से गुस्सा आता है। पहला, क्या ऐसे काम करने वाले लोग इंसान हैं? दूसरा, उसे इसलिए मारा गया क्योंकि दीपू एक हिंदू था!"

दीपू चंद्र दास एक मज़दूर थे, जिनकी पिछले हफ़्ते बांग्लादेश में पीट-पीटकर हत्या करने के बाद उनके शरीर को आग लगा दी गई थी। शुरुआत में बताया गया था कि 27 साल के पीड़ित पर "ईशनिंदा" के आरोप में यह घटना हुई, लेकिन पुलिस जांच और परिवार वालों के साथ-साथ स्थानीय प्रतिनिधियों के बयानों से एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है कि इस घटना के पीछे काम की जगह का विवाद वजह हो सकता है, ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया।

