World Telecommunication Day 2023: क्यों मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस? जानें इसका इतिहास और इस साल की थीम

By अंजली चौहान | Published: May 17, 2023 10:36 AM

हर साल 17 मई को दुनियाभर में विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि इंटरनेट और अन्य सूचना के प्रति जानगरूकता फैलाना है।

