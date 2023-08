Chandrayaan-3 पर टिकी दुनिया की नजरें, इतने मिलियन दर्शकों ने लाइव मिशन को देखकर तोड़ा रिकॉर्ड

Chandrayaan-3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के मिशन चंद्रयान-3 पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई है। अब से बस कुछ देर में विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करने वाला है।

इससे पहले इसके लाइव वीडियो को अब तक अरबों लोग देख चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब तक मिशन मून की लाइव स्ट्रीम ने स्पेनिश स्ट्रीमर इबाई के 3.4 मिलियन दर्शकों के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वहीं, इस समय इसरो के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 36 लाख से ज्यादा लोग देख रहे हैं।

⚡️ #Chandrayaan3 live stream breaks World record of Spanish streamer Ibai of 3.4 million viewers.



At present more than 3.6 million people are watching #Chandrayaan3Landing on ISRO's official YouTube channel.