Women's Reservation Bill: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिली, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी!

Women's Reservation Bill: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। विशेष सत्र में पारित कराया जाएगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देता है।

"Only the Modi government had the moral courage to fulfil the demand for women's reservation. Which was proved by the approval of the cabinet. Congratulations PM Narendra Modi and congratulations to the PM Modi government," tweets Union Minister Prahlad Singh Patel https://t.co/P1Ivxtil8Hpic.twitter.com/tUrn2hy2ZQ