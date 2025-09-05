महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंटः शानदार आगाज, थाईलैंड को 11-0 से हराया, विश्व में 9वें स्थान पर काबिज भारत ने 30वें स्थान पर काबिज थाई टीम को रौंदा
Women's Asia Cup Hockey Tournament: थाईलैंड के बाद भारत अब शनिवार को जापान से भिड़ेगा। पूल चरण के अपने अंतिम मैच में आठ सितंबर को सिंगापुर का सामना करेगा।
हांगझोउः उदिता दुहान और ब्यूटी डुंग डुंग के दो-दो गोल की मदद से भारत ने महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में शुक्रवार को थाईलैंड को 11-0 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। उदिता ने 30वें और 52वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर जबकि डुंग डुंग ने 45वें और 54वें मिनट में गोल किए। इन दोनों के अलावा भारत की तरफ से मुमताज खान (सातवें मिनट), संगीता कुमारी (10वें), नवनीत कौर (16वें), लालरेम्सियामी (18वें), थौदाम सुमन देवी (49वें), शर्मिला देवी (57वें) और रुताजा दादासो पिसल (60वें) ने गोल दागे।
𝐄𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬, 𝐭𝐰𝐨 𝐡𝐚𝐥𝐯𝐞𝐬, 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥. 💪— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 5, 2025
From 5–0 at Half-Time to 11–0 at the final whistle, India register a thumping win over Thailand in Pool B of the Women’s Asia Cup 2025.#HockeyIndia#IndiaKaGame#WomensAsiaCuppic.twitter.com/lc1AAECC9I
वर्तमान में विश्व में नौवें स्थान पर काबिज भारत ने 30वें स्थान पर काबिज थाई टीम के खिलाफ पूल बी के मैच में हाफ टाइम तक 5-0 की बढ़त बना ली थी। इस टूर्नामेंट में आठ टीमें भाग ले रही हैं जिन्हें दो पूल में बांटा गया है। दोनों पूल से शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें सुपर 4 चरण के लिए क्वालीफाई करेंगी।
सुपर 4 की शीर्ष दो टीमें 14 सितंबर को होने वाले फाइनल में खेलेंगी। भारत इस टूर्नामेंट में अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया और शीर्ष ड्रैग फ्लिकर दीपिका के बिना उतरा है। यह दोनों चोटिल होने के कारण इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही है।
एशिया कप विजेता टीम बेल्जियम और नीदरलैंड में अगले साल होने वाले महिला विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेगी। थाईलैंड के बाद भारत अब शनिवार को जापान से भिड़ेगा। इसके बाद वह पूल चरण के अपने अंतिम मैच में आठ सितंबर को सिंगापुर का सामना करेगा।