ट्विटर से पत्रकार राणा अय्यूब को झटका, आईटी एक्ट का हवाला देते हुए अकाउंट पर लगाई रोक

Highlights अय्यूब के ट्वीट के जवाब में टेनिस दिग्गज मार्टिना नवरातोलिना ने लिखा- अगला कौन है? नोटिस को शेयर करते हुए पत्रकार ने पूछा - हैलो ट्विटर वास्तव में ऐसा क्या है?

नई दिल्ली: पत्रकार राणा अय्यूब को ट्विटर ने झटका दिया है। भारत में राणा अय्यूब के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी गयी है। उन्होंने रविवार को ट्विटर से एक नोटिस पोस्ट किया जिसमें उन्हें सूचित किया गया है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत भारत में उनके खाते को रोक दिया है। अय्यूब ने नोटिस पोस्ट करने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट का सहारा लिया और कहा, "हैलो ट्विटर, वास्तव में ऐसा है क्या?"

उन्होंने जिस नोटिस को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था उसमें लिखा था, "भारत के स्थानीय कानूनों के तहत ट्विटर के दायित्वों का पालन करने के लिए, हमने देश के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत भारत में निम्नलिखित खाते को रोक दिया है।"

नोटिस के मुताबिक "हमारी सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की आवाज का बचाव करने और उनका सम्मान करने में दृढ़ता से विश्वास करता है, अगर हमें किसी अधिकृत इकाई (ऐसी कानून प्रवर्तन या सरकारी एजेंसी) से सामग्री को हटाने के लिए कानूनी अनुरोध प्राप्त होता है, तो खाताधारकों को सूचित करना हमारी नीति है। हम नोटिस देते हैं कि उपयोगकर्ता उस देश में रहता है या नहीं जहां से अनुरोध किया गया है।"

अय्यूब के ट्वीट के जवाब में टेनिस दिग्गज मार्टिना नवरातोलिना ने कहा, "तो अगला कौन है?!? बस भयानक ..." उसने अपने पोस्ट पर राणा अय्यूब और ट्विटर को टैग किया। वहीं, प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि ट्विटर का नोटिस "या तो एक बग या पिछली घटनाओं को लेकर देर से आई प्रतिक्रिया हो सकती है। मुझे भी पिछले साल की ट्विटर से ऐसा ईमेल मिला था।"

Hello @Twitter ,what exactly is this ? pic.twitter.com/26rRzp0eYu