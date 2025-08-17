क्या चुनाव आयोग बंगाल में भी कराएगा एसआईआर? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिया जवाब
ज्ञानेश कुमार ने रविवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंगाल में एसआईआर की संभावना के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की।
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) उचित समय पर पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आयोजित करने के बारे में निर्णय लेगा। कुमार ने रविवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंगाल में एसआईआर की संभावना के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की।
ज्ञानेश कुमार ने कहा, "हम तीनों (चुनाव) आयुक्त उचित समय पर निर्णय लेंगे और पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में एसआईआर कब आयोजित किया जाए, इस पर निर्णय लेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "इसकी घोषणा उचित समय पर की जाएगी।" इससे पहले जुलाई में, चुनाव आयोग ने पड़ोसी राज्य बिहार में इस तरह की एक नई प्रक्रिया की आशंकाओं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के बीच, पश्चिम बंगाल में 2002 में आखिरी बार किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के आंकड़े जारी किए थे।
बंगाल के आंकड़े सोमवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर "एसआईआर, 2002 की मतदाता सूची" शीर्षक के तहत प्रकाशित किए गए। यह राज्य के 23 जिलों में से 11 जिलों - कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, नादिया, हावड़ा, हुगली, मिदनापुर और बांकुरा - को कवर करता है, और 294 विधानसभा क्षेत्रों में से 103 को कवर करता है।
पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बिहार में एसआईआर की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को चोरी-छिपे लागू करने की एक चाल है। 21 जुलाई को, बनर्जी ने कसम खाई कि वह बंगाल में SIR नहीं होने देंगी। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से न काटे जाएँ और लोगों को परेशान न किया जाए।
उन्होंने बीरभूम में एक प्रशासनिक बैठक में कहा, "चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही चुनाव आयोग कार्यभार संभालता है। तब तक, और उसके बाद भी, प्रशासन राज्य सरकार के पास ही रहेगा। आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। किसी भी व्यक्ति को बेवजह परेशान न करें।" पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं।