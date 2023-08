मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को क्यों नहीं हटाया गया? गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिया जवाब

Highlights मणिपुर की घटनाओं पर राजनीति करना शर्मनाक है- लोकसभा में अमित शाह मैं मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए पहले दिन से ही तैयार था- लोकसभा में अमित शाह मैं मानता हूं कि मणिपुर में हिंसा की घटनाएं हुई हैं - लोकसभा में अमित शाह

नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर मामले पर जवाब दिया। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं पहले दिन से ही मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार था, लेकिन विपक्ष कभी चर्चा नहीं करना चाहता था। गृहमंत्री ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि मैं बोलूं, लेकिन वे मुझे चुप नहीं करा सकते। 130 करोड़ लोगों ने हमें चुना है इसलिए उन्हें हमारी बात सुननी होगी। हमारी सरकार के पिछले छह वर्षों के दौरान, वहां कर्फ्यू की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी।

#WATCH | I agree that there have been incidents of violence in Manipur. No one can support such incidents. Doing politics on these incidents is shameful: Home Minister Amit Shah on violence in Manipur pic.twitter.com/9qaP8s59PV