महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे क्यों हुए बागी, शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में किया खुलासा

Highlights शिवसेना के बागी विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि पार्टी के विधायकों की मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं थी संजय शिरसाट ने आरोप लगाया कि पार्टी के विधायक ढाई साल से ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे थे

गुवाहाटीः महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार आईसीयू में पहुंच चुकी है। राज्य में सियासी उठापटक मची हुई है। ऐसी नौबत क्यों आई, शिंद खेमे के विधायक संजय शिरसाट ने सामने आकर सच्चाई बताई। औरंगाबाद (पश्चिम) से विधायक शिरसाट ने कहा कि कई बार विधायकों ने उद्धव जी से मिलने के लिए समय मांगा लेकिन वह उनसे कभी नहीं मिले।

संजय शिरसाट ने कहा कि पूर्व में कई बार विधायकों ने उद्धव जी से कहा था कि कांग्रेस हो या एनसीपी, दोनों ही शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीएम ने उनकी कभी नहीं सुनीं। शिरसाट ने उद्धव ठाकरे सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि विधायकों के परामर्श से एक भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती है।

Many times in the past MLAs informed Uddhav ji that whether it is Congress or NCP, both are trying to eliminate Shiv Sena. Numerous times the MLAs sought time from Uddhav ji to meet him but he never met them: Rebel Shiv Sena MLA Sanjay Shirsat in Guwahati