"बंटवारे के समय पाकिस्तान क्यों नहीं गए...", दिल्ली के सरकारी स्कूल टीचर पर धार्मिक भावना आहत करने का लगा आरोप; शिकायत दर्ज

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर में एक सरकारी स्कूल टीचर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। महिला शिक्षिका पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है।

बताया जा रहा है कि महिला शिक्षिका पर छात्रों के माता-पिता ने कक्षा में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी और धार्मिक संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

गौरतलब है कि महिला शिक्षिका ने ये टिप्पणी पिछले हफ्ते की थी। एएनआई द्वारा शेयर वीडियो में एक छात्र की मां हेमा गुलाटी ने कहा कि शिक्षक ने कथित तौर पर मक्का में पवित्र पत्थर की इमारत काबा और कुरान पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।

दिल्ली के सरकारी स्कूल की महिला टीचर पर 'धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल' करने का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों के अभिभावकों ने उन्हें हटाने की मांग की है।

एक अभिभावक ने मामले में बयान देते हुए कहा कि मेरे दो बच्चे यहां पढ़ते हैं एक कक्षा 7 में और दूसरा कक्षा 4 में। यदि शिक्षक को सजा नहीं मिलती है, तो अन्य शिक्षकों को साहस मिलेगा और वे "हमारे दीन के नहीं हैं" जैसी बातें बोलेंगे।

