राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन में क्यों गए?, कर्नाटक स्कूल शिक्षा विभाग ने 4 शिक्षक को भेजा नोटिस

बीदरः कर्नाटक स्कूल शिक्षा विभाग ने यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पथ संचलन में भाग लेने वाले चार शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। बीदर जिले के औराद के खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ने मंगलवार को नोटिस जारी किया। बीईओ ने नोटिस में कहा, ‘‘यह पाया गया है कि आपने सात अक्टूबर, 2025 और 13 अक्टूबर, 2025 को बीदर जिले के औराद (बी) तालुका में आयोजित आरएसएस पथ संचलन में भाग लिया था। इससे संबंधित वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई हैं।’’

नोटिस में कहा गया है, ‘‘चूंकि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए आपको किसी भी राजनीतिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। आरएसएस पथ संचलन में भाग लेकर आपने सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन किया है।’’

बीईओ ने उन्हें लिखित स्पष्टीकरण देने और नोटिस प्राप्त होने के तुरंत बाद व्यक्तिगत रूप से उनके कार्यालय में उपस्थित होने को कहा। बीईओ ने कहा, ‘‘यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो कर्नाटक सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1957 के प्रावधानों के तहत एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।’’

