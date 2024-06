Cherukuri Ramoji Rao 16 November 1936-8 June 2024: जानें कौन थे चेरुकुरी रामोजी राव, जानिए यहां सबकुछ

Highlights Cherukuri Ramoji Rao 16 November 1936-8 June 2024: पांच जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। Cherukuri Ramoji Rao 16 November 1936-8 June 2024: रामोजी फिल्म सिटी में आवास पर लाया गया। Cherukuri Ramoji Rao 16 November 1936-8 June 2024: पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

Cherukuri Ramoji Rao 16 November 1936-8 June 2024: प्रसिद्ध मीडिया टाइकून और ईनाडु और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक चेरुकुरी रामोजी राव का शनिवार सुबह 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उन्होंने सुबह 3:45 बजे अंतिम सांस ली। एक दूरदर्शी नेता रामोजी राव ने रामोजी समूह का नेतृत्व किया। विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी की नींव रखी। मीडिया साम्राज्य में प्रमुख ईनाडु अखबार, टेलीविजन चैनलों का ईटीवी नेटवर्क और फिल्म निर्माण कंपनी उषा किरण मूवीज भी शामिल हैं।

चेरुकुरी रामोजी राव का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उन्होंने असाधारण उपलब्धियाँ हासिल कीं। उन्होंने अपने अग्रणी उपक्रमों से तेलुगु मीडिया परिदृश्य में क्रांति ला दी। उनके नेतृत्व में ईनाडु तेलुगु पत्रकारिता में एक बड़ी ताकत बन गए। उनके अन्य सफल उद्यमों में उषा किरण मूवीज़, मयूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, मार्गादारसी चिट फंड और डॉल्फिन ग्रुप ऑफ़ होटल्स शामिल हैं।

राव ने टेलीविजन मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए ईटीवी नेटवर्क का भी नेतृत्व किया। 2016 में राव को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी विरासत विशाल है। कई सफल व्यावसायिक उद्यम और महत्वपूर्ण मीडिया शामिल हैं। अंतिम विदाई रामोजी राव का हैदराबाद में किया जाएगा। परिवार में पत्नी और बेटा है।

मीडिया जगत की जानी मानी हस्ती एवं खबरों और मनोरंजन की दुनिया में व्यापक बदलाव लाने वाले रामोजी समूह के अध्यक्ष रामोजी राव का शनिवार सुबह यहां एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। समाचारपत्र ‘ईनाडु’ से जुड़े सूत्रों ने बताया कि राव को सांस लेने में परेशानी के कारण पांच जून को यहां एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

राव के पार्थिव शरीर को शहर के बाहरी इलाके में स्थित रामोजी फिल्म सिटी में उनके आवास पर लाया गया। रामोजी राव ने समाचारपत्र ईनाडु और ईटीवी चैनल समूह की शुरुआत करके अविभाजित आंध्र प्रदेश में मीडिया जगत में क्रांतिकारी बदलाव किया। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर शनिवार को शोक व्यक्त किया और उन्हें भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाला दूरदर्शी व्यक्ति करार दिया। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि राव के समृद्ध योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर अमिट छाप छोड़ी है।

The passing away of Shri Ramoji Rao Garu is extremely saddening. He was a visionary who revolutionized Indian media. His rich contributions have left an indelible mark on journalism and the world of films. Through his noteworthy efforts, he set new standards for innovation and…