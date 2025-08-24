कौन थे बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र?, राम मंदिर आंदोलन में निभाई अहम भूमिका
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 24, 2025 17:20 IST2025-08-24T17:19:35+5:302025-08-24T17:20:14+5:30
छोटे भाई शैलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र ने निधन की पुष्टि की। बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने निवास ‘राज सदन’ में अंतिम सांस ली।
अयोध्याः अयोध्या के पूर्व राजपरिवार के वंशज और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का शनिवार रात लगभग 11 बजे निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। मिश्र के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। मिश्र 75 वर्ष के थे। उनके छोटे भाई शैलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र ने पत्रकारों से मिश्र के निधन की पुष्टि की। बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने अपने निवास ‘राज सदन’ में अंतिम सांस ली।
कुछ महीने पहले पैर में चोट लगने के कारण उनकी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उनकी गतिविधियां सीमित हो गई थीं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि पर उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय की घोषणा के बाद राम मंदिर के ‘रिसीवर’ का प्रभार मिश्र को सौंपा गया था। इससे पहले यह प्रभार अयोध्या के आयुक्त के पास था।
मिश्र ने वर्ष 2009 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उम्मीदवार के रूप में फैजाबाद (अयोध्या) लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माननीय सदस्य, राजसदन अयोध्या के मुखिया श्री विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी का निधन अत्यंत दुःखद है।''
योगी ने कहा, ''मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।'' उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ‘एक्स’ पर कहा, ''श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य तथा राज्य सदन अयोध्या के मुखिया राजा विमलेन्द्र प्रताप मोहन मिश्र ‘पप्पू भैया जी’ के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। इस दुःखद घड़ी में मेरी गहन संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।''
मौर्य ने कहा, ''प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!'' सपा प्रमुख यादव ने ‘एक्स’ पर कहा, ''राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य, राज्य सदन अयोध्या के मुखिया राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी का निधन, अत्यंत दुःखद !ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। भावभीनी श्रद्धांजलि!''