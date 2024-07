WHO WAS Aanvi Kamdar: 27 साल उम्र, इंस्टाग्राम पर 266000 फॉलोअर्स, जानें कौन थी अन्वी कामदार, 5 बड़ी बातें, देखें वीडियो

Highlights WHO WAS Aanvi Kamdar Death: सात दोस्तों के साथ घूमने गई 27 वर्षीय ‘चार्टर्ड अकाउंटेंट’ की मौत हो गई। WHO WAS Aanvi Kamdar Death: रायगढ़ जिले के मानगांव में कुंभे झरने के पास 300 फुट गहरी खाई में गिर गईं। WHO WAS Aanvi Kamdar Death: मुंबई के मुलुंड की निवासी अन्वी बारिश के दौरान अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थीं।

WHO WAS Aanvi Kamdar Death: मुंबई की प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील स्टार अन्वी कामदार की की मुंबई के पास 300 फुट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। अपने सात दोस्तों के साथ घूमने गई 27 वर्षीय ‘चार्टर्ड अकाउंटेंट’ अन्वी सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव थीं। 27 साल की उम्र में लाखों रुपये कमाती थीं। कामदार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थीं। 16 जुलाई को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में प्रसिद्ध कुंभे झरने की सैर के लिए गई थीं। उनके साथ सात दोस्तों का एक समूह भी था। झरने के पास मोबाइल से रील रिकॉर्ड करते समय पैर फिसल गया, जिससे वह सीधे गहरी खाई में जा गिरी।

यहां जानिए अन्वी कामदार के बारे में 5 बड़ी बातें-

1. अन्वी कामदार पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थीं

2. आईटी/टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी डेलॉइट में भी काम किया

3. मानसून पर्यटन पर अपने पोस्ट के लिए जानी जाती थीं

4. इंस्टाग्राम पर आन्वी के 266,000 फॉलोअर्स

5. यात्रा और अनूठे अनुभव साझा करने के प्रति जुनून।

मानगांव पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि वीडियो शूट करते समय कामदार फिसल गई और 300 फुट गहरी खाई में गिरी। लगभग 300-350 फीट नीचे गिर गई थी। उसके दोस्तों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जो स्थानीय ट्रैकर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पेशे से सीए अन्वी अपनी सोशल मीडिया रील के लिए मशहूर थीं। मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम करने वाली अन्वी को रील बनाने का शौक था। कामदार पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जो रील बनाने के लिए जाने जाते थे। इंस्टाग्राम पर उनके 2,50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में व्यापक रूप से पहचाना गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया है। घंटों की तलाश के बाद शव मिला। चट्टानें गिरने से उसे गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाने के बावजूद उसने दम तोड़ दिया।

