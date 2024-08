New Cabinet Secretary 2024: जानिए कौन हैं सोमनाथन, पीएमओ, विश्व बैंक और चेन्नई मेट्रो में किया काम, पांच भाषा में विशेषज्ञ

Highlights New Cabinet Secretary 2024: विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। New Cabinet Secretary 2024: तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। New Cabinet Secretary 2024: प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया।

New Cabinet Secretary 2024: केंद्र ने कैबिनेट सचिव पद के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन के नाम को शनिवार को मंजूरी दे दी। सोमनाथन का इस पद पर कार्यकाल दो वर्ष का होगा। वह वर्तमान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का स्थान लेंगे, जिनका इस पद पर पांच वर्ष का कार्यकाल इस महीने के अंत में पूरा होगा। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने सोमनाथन की कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है तथा 30 अगस्त, 2024 से उनका दो साल का कार्यकाल होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली एसीसी ने कैबिनेट सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में भी उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और ‘‘यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कैबिनेट सचिव का पद संभालने तक रहेगी।’’ तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी सोमनाथन ने 2015 से 2017 के बीच दो साल से अधिक समय तक मोदी के अधीन प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया।

बाद में, उन्होंने दिसंबर 2019 में व्यय सचिव के रूप में नियुक्त होने से पहले अपने कैडर राज्य में कार्य किया। सोमनाथन (अब 59 वर्ष) को अप्रैल 2021 में वित्त सचिव नियुक्त किया गया था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, वह एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) हैं, तथा उन्हें पांच भाषाएं आती हैं - अंग्रेजी, फ्रेंच, हौसा (अफ्रीका के चुनिंदा हिस्सों में बोली जाने वाली), हिंदी और तमिल। अनुभवी नौकरशाह के पास कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री भी है।

सोमनाथन सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए पिछले साल अप्रैल में गठित एक समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपने कैडर राज्य, केंद्र और विदेश में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। सोमनाथन ने विश्व बैंक (अमेरिका), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव और चेन्नई मेट्रो निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया है।

इस बीच, सरकार द्वारा जल्द ही नए केंद्रीय गृह सचिव की भी नियुक्ति किए जाने की संभावना है, क्योंकि मौजूदा केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला (1984 बैच के आईएएस अधिकारी) 22 अगस्त को अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। गौबा को देश में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव होने का गौरव प्राप्त होगा।

अब तक, बी डी पांडे का शीर्ष पद पर सबसे लंबा कार्यकाल दो नवंबर, 1972 से 31 मार्च, 1977 तक रहा है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 2019 में दो साल के लिए देश के शीर्ष नौकरशाह के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें तीन बार एक-एक साल का विस्तार दिया गया - 2021, 2022 में और सबसे हालिया विस्तार पिछले साल अगस्त में दिया गया था।

झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का मसौदा बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद तत्कालीन राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था।

