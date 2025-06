कौन हैं निखिल सोसले?, मिलिए बेंगलुरु भगदड़ मामले में गिरफ्तार RCB अधिकारी से, हादसे में 11 की मौत

Highlights RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू प्रमुख निखिल सोसले भी शामिल हैं। पंजाब किंग्स (PBKS) को हराने के कुछ ही घंटों बाद बनाई गई थी। भारी भीड़ बस परेड में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुई थी।

बेंगलुरुः रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के आईपीएल 2025 खिताब जीतने का जश्न बुधवार को उस समय फीका पड़ गया, जब बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भगदड़ में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गए। यह भगदड़ उस समय हुई, जब भारी भीड़ बस परेड में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुई थी, जिसकी योजना मंगलवार को टीम द्वारा फाइनल में पंजाब किंग्स (PBKS) को हराने के कुछ ही घंटों बाद बनाई गई थी। घटना के मद्देनजर, RCB के चार अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू प्रमुख निखिल सोसले भी शामिल हैं।

लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, 18 अगस्त 1986 को जन्मे सोसले पिछले करीब दो सालों से आरसीबी के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड हैं। सोसले मूल रूप से डियाजियो इंडिया के कर्मचारी हैं, जो आरसीबी के मालिक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) का संचालन करती है। पूर्व मालिक विजय माल्या के जाने के बाद यूएसएल आरसीबी का पूर्णकालिक मालिक बन गया।

Nikhil Sosale, Marketing Head at RCB (The 2nd guy from left, Husband of the lady who used to accompany Anushka at Matches) arrested by Bengaluru Police in Stampede case#RCBvsPBKSpic.twitter.com/HzMgkTrfAv