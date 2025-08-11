कौन हैं केएन राजन्ना? राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले दावे पर सवाल उठाने पर कर्नाटक के मंत्री पद से किए गए बर्खास्त

नई दिल्ली: कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना को सोमवार दोपहर मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पार्टी नेता राहुल गांधी पर उनके 'वोट चोरी' वाले बयान की आलोचना करने के कारण मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। केएन राजन्ना ने राज्य में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित मतदाता सूची में हेराफेरी पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया था।

कर्नाटक के नेता की यह टिप्पणी उस विवाद के मद्देनजर आई है जो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाने और बेंगलुरु मध्य लोकसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में 1 लाख से अधिक फर्जी वोट होने की बात कहने के बाद पैदा हुआ था।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को केएन राजन्ना के इस दावे को खारिज कर दिया कि मतदाता सूचियों में अनियमितताएं कांग्रेस के नेतृत्व वाले कार्यकाल के दौरान "हमारी आंखों के सामने" हुईं। डी के शिवकुमार ने सोमवार को बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा, "केएन राजन्ना पूरी तरह से दोषी हैं। उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री और मेरी पार्टी आलाकमान इसका जवाब देंगे।"

राजन्ना ने 'वोट चोरी' पर क्या कहा?

पत्रकारों से बात करते हुए, राजन्ना ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मतदाता सूची कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए तैयार की गई थी। राजन्ना ने अपनी पार्टी के सहयोगियों को खुली चुनौती देते हुए पत्रकारों से पूछा, "अगर अनियमितताएँ हुई थीं, तो उस समय कोई क्यों नहीं बोला? हम चुप क्यों रहे?"

मंत्री की यह टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोप के बाद उठे राजनीतिक विवाद के बीच आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' हुई थी।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोप की आलोचना करने पर कांग्रेस आलाकमान द्वारा राजन्ना के खिलाफ कार्रवाई की माँग के बाद मंत्री ने इस्तीफा देने का फैसला किया।

केएन राजन्ना कौन हैं?

74 वर्षीय राजन्ना, 2023 से सिद्धारमैया सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल में सहकारिता मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह एक कांग्रेस नेता हैं और मधुगिरी सीट से कर्नाटक विधानसभा के सदस्य हैं। सहकारिता क्षेत्र से अपना करियर शुरू करने वाले राजन्ना इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के निदेशक और कर्नाटक राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राजन्ना कथित तौर पर सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी हैं। उन्होंने कर्नाटक विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन इस्तीफा दे दिया। राजन्ना 1998 में पहली बार कर्नाटक विधान परिषद के लिए चुने गए और 2004 तक एमएलसी रहे। राजन्ना को 2004 के विधानसभा चुनाव में बेल्लावी से कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जनता दल (सेक्युलर) में शामिल हो गए, जिसके टिकट पर उन्होंने सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा।

राजन्ना ने 2013 में मधुगिरी से फिर से विधानसभा चुनाव जीता, और 2023 में भी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में। 2023 में, उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मधुगिरी सीट जीती। मई 2023 में, उन्हें कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया और सहकारिता विभाग (कृषि विपणन को छोड़कर) सौंपा गया।

