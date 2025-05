कौन है अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर की विवादित टिप्पणी, हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार

Ashoka University Professor Arrested: भारतीय सशस्त्र बल के 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता से हर भारतीय सेना को सलाम कर रहा है। मगर हरियाणा के एक प्रोफेसर ने इसी गौरवपूर्व ऑपरेशन को लेकर विवादित टिप्पणी की है। हरियाणा स्थित अशोका विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग के बारे में टिप्पणी की जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

मीडिया रिपोर्ट में उनके वकीलों के हवाले से बताया गया है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) युवा मोर्चा के महासचिव योगेश जठेरी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 42 वर्षीय अली को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसकारी गतिविधियों को भड़काने और धार्मिक विश्वासों का अपमान करने से संबंधित हैं।

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक उनकी गिरफ्तारी पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हरियाणा पुलिस ने डॉ. अली खान को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। उन्हें बिना ट्रांजिट रिमांड के दिल्ली से हरियाणा ले जाया गया। रात 8 बजे एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अगली सुबह 7 बजे उनके घर पहुंची।"

उन्होंने कहा, "दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। कृपया सर्वोच्च न्यायालय के प्रवीर पुरकायस्थ फैसले को देखें।"

अली खान महमूदाबाद कौन हैं?

अली खान महमूदाबाद एक इतिहासकार, राजनीतिक वैज्ञानिक, लेखक, कवि और अशोका विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा में एक संकाय सदस्य हैं। 2 दिसंबर, 1982 को जन्मे अली मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान के बेटे हैं, जिन्हें राजा साहब महमूदाबाद के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार द्वारा जब्त की गई अपनी पैतृक संपत्ति को वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई में अपने जीवन के लगभग चार दशक बिताए।

अली के पिता मोहम्मद आमिर अहमद खान के इकलौते बेटे थे, जो महमूदाबाद के आखिरी शासक राजा थे और भारत के विभाजन से पहले के वर्षों में मुस्लिम लीग के लंबे समय तक कोषाध्यक्ष और प्रमुख वित्तपोषक थे। अली ने अपनी स्कूली शिक्षा लखनऊ के ला मार्टिनियर स्कूल से की। बाद में, वे 1996 तक किंग्स कॉलेज स्कूल में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने 2001 में विनचेस्टर कॉलेज से स्नातक किया। अली ने यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने सीरिया में दमिश्क विश्वविद्यालय और संयुक्त राज्य अमेरिका में एमहर्स्ट कॉलेज में भी अध्ययन किया है। अली अशोक विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और इतिहास पढ़ाते हैं।

वह वर्तमान में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं, जहाँ वे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। अशोक विश्वविद्यालय ने अली की गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि वह पुलिस के साथ सहयोग करना जारी रखेगा।

समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से विश्वविद्यालय ने कहा, "हम मामले के विवरण का पता लगाने की प्रक्रिया में हैं, पुलिस के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे।" अली की शादी जम्मू और कश्मीर के पूर्व मंत्री की बेटी से हुई है। वह 2017 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।

अली खान ने क्या कहा?

हरियाणा महिला आयोग द्वारा फेसबुक पर उनकी कथित टिप्पणी के लिए उन्हें समन भेजे जाने के कुछ दिनों बाद अली को गिरफ्तार किया गया है। आयोग ने कहा कि आयोग ने "भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों का अपमान किया और सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा दिया"। आयोग ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर स्वतः संज्ञान लिया।

