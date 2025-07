VIDEO: जब सेना के सम्मान में राजनाथ सिंह ने विपक्ष से मेज थपथपाने को कहा तो राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेता आराम से बैठे दिखे

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में एक अजीब दृश्य देखने को मिला। निचले सदन में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की बहादुरी की सराहना करने के लिए प्रतिपक्ष के सांसदों से मेज थपथपाने को कहा तो प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेता किसी भी तरह की प्रतिक्रिया न देते हुए आराम से चुपचाप बैठे नजए आए।

When @rajnathsingh@DefenceMinIndia asked all Parliamentarians to applaud Bravery of Our Soldiers of @HQ_IDS_India@adgpi@IAF_MCC@indiannavy, you did NOT @RahulGandhi and instead you kept sitting with a hand extended on the Bench



pic.twitter.com/YMu4aYs4ai