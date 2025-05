Hyderabad's Gulzar House Fire: आग में जलने से नहीं, बल्कि इस वजह से हुई 17 लोगों की मौत, अधिकारी ने बताया कारण

Highlights प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट था सभी 17 लोगों की मौत का कारण धुएँ में साँस लेना था अधिकारी ने बताया किसी को भी जलने की चोट नहीं आई

Hyderabad's Gulzar House Fire:हैदराबाद के चारमीनार के पास गुलजार हाउस में एक इमारत में लगी आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, अग्निशमन विभाग द्वारा घटना की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है। रविवार सुबह गुलज़ार हौज़ इलाके में कृष्णा पर्ल्स की दुकान और रिहायशी इमारत में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए कुल 11 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

तेलंगाना आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवा महानिदेशक वाई नागी रेड्डी के एक बयान के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट था। एएनआई समाचार एजेंसी ने रेड्डी के हवाले से कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट था। सभी 17 लोगों की मौत का कारण धुएँ में साँस लेना था, "किसी को भी जलने की चोट नहीं आई।"

रेड्डी ने खुलासा किया कि अग्निशमन विभाग को सुबह 6:16 बजे आग लगने की सूचना मिली और एक मिनट के भीतर आवश्यक कर्मचारियों के साथ 11 दमकल गाड़ियों को भेज दिया गया। इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए दमकलकर्मियों को ऑक्सीजन मास्क और श्वास तंत्र का उपयोग करना पड़ा।

अग्निशमन अधिकारी ने कहा, "आग बुझाने और लोगों को बचाने में अग्निशमन विभाग की ओर से कोई कमी नहीं थी... इमारत में सुरंग की तरह सिर्फ़ दो मीटर का एक प्रवेश द्वार था। पहली और दूसरी मंजिल तक पहुँचने के लिए सिर्फ़ एक मीटर की सीढ़ी है। इससे बचाव और बचाव अभियान बहुत मुश्किल हो गया। सुबह 9 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया... इमारत के अंदर कुल 21 लोग थे... मौत का कारण धुएँ में साँस लेना है; किसी को जलने से चोट नहीं आई है।"

#WATCH | Hyderabad | Telangana Disaster Response and Fire Services DG, Y Nagi Reddy, says, "There was a fire incident in Krishna Pearls shop and the residential complex in Gulzar House area. The Fire department received the call at 6:16 am and dispatched 11 fire engines with… pic.twitter.com/eexYZeGake