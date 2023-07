जानिए क्या है 'शेकलटन क्रेटर' जहां 24 अगस्त को लैंड करेगा चंद्रयान-3 का रोबोटिक उपकरण, दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया ऐसा

Highlights चंद्रयान-3, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हो गया जिस जगह रोबोटिक उपकरण उतरेगा उसका नाम है शेकलटन क्रेटर शेकलटन क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है

नई दिल्ली: भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3, 14 जुलाई, शुक्रवार दोपहर 2.35 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हो गया। इस बेहद खास मिशन पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई हैं। भारत के चंद्र अभियान को जो बात सबसे खास बनाती है वह है उस जगह का चुनाव जहां आगामी 24 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन का रोबोटिक उपकरण उतरेगा। जिस जगह रोबोटिक उपकरण उतरेगा उसका नाम है शेकलटन क्रेटर (Shackleton Crater)। यह एक ऐसी जगह है जहां अब तक दुनिया के किसी भी देश ने अपना लैंडर उतारने का कारनामा नहीं किया है।

