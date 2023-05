Sengol New Parliament: क्या है ‘सेंगोल’, लंबाई 5 फीट, शीर्ष पर 'नंदी', जानें अभी कहां रखा गया है...

Highlights प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करेंगे। चोल राजा द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था। ‘सेंगोल’ अभी इलाहाबाद में एक संग्रहालय में है।

Sengol New Parliament: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नए संसद भवन में एक प्रमुख स्थान पर ‘सेंगोल’ नामक सुनहरा राजदंड स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने विरोध करने का फैसला किया है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात लगभग 10:45 बजे तमिलनाडु के अधिनाम के माध्यम से सेंगोल को स्वीकार किया था। चोल राजा द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था। सेंगोल तमिल शब्द "सेम्मई" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "धार्मिकता।" एक पुजारी ने लॉर्ड माउंटबेटन को राजदंड दिया था और उन्होंने नेहरू को दिया।

PM Modi will dedicate the newly constructed building of Parliament to the nation on 28th May. A historical event is being revived on this occasion. The historic sceptre, 'Sengol', will be placed in new Parliament building. It was used on August 14, 1947, by PM Nehru when the… pic.twitter.com/NJnsdjNfrN