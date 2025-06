ये क्या बोल गए विजय माल्या? अपने ऊपर लगे आरोपों पर ऑन कैमरा कह दी ऐसी बात

Vijay Mallya News: विवादों में रहे विजय माल्या ने हाल ही में एक यूट्यूबर चैनल को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों के बकाया वेतन के बारे में खुलकर बात करते हुए अपने ऊपर लगे इल्जामों पर सफाई दी। माल्या ने कर्मचारियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। यूट्यूबर राज शमनी के साथ हाल ही में एक पॉडकास्ट में इस मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्होंने लंबित कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने का प्रयास किया, हालांकि मामले में कानूनी कार्यवाही ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी।

बैंक लोन धोखाधड़ी के आरोपी माल्या ने कहा, "मैं कहूंगा कि जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है... मुझे बहुत खेद है कि उनमें से कुछ को वेतन नहीं मिला, मेरे पास कोई बहाना नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं लेकिन जो लोग सुनना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में जमा राशि में पैसा पड़ा हुआ था।"

पूर्व आरसीबी मालिक ने कहा, "मैंने विशेष रूप से किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए अदालत में आवेदन किया था, बैंकों ने आपत्ति जताई और अदालत ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता था।"

विजय माल्या ने यह जवाब राज शमनी के सवाल के जवाब में दिया, "आप उन (किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों) से क्या कहेंगे जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है, जो अभी भी आपके खिलाफ गुस्सा रखते हैं।"

पॉडकास्ट में विजय माल्या ने 2008 के आर्थिक संकट के अपने कारोबार पर पड़ने वाले असर का जिक्र किया।

और दावा किया कि उन्होंने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से संपर्क किया था। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, उन्होंने अपने कारोबार के संचालन को छोटा करने और कर्मचारियों की छंटनी करने का सुझाव दिया था, उनका आरोप था कि वे “इन निराशाजनक आर्थिक परिस्थितियों में काम करने में असमर्थ हैं।” हालांकि, उनके अनुरोध को ठुकरा दिया गया और उनसे हवाई संपर्क सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

माल्या ने कहा, "मुझे उस समय किंग फिशर का आकार कम न करने को कहा गया था और हां बैंकों ने सहायता की थी।" विजय माल्या ने कहा कि जिस समय एविएशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ था, उस समय उन्हें किसी भी तरह की छंटनी से दूर रहने को कहा गया था और परिचालन जारी रखने के लिए बैंकों से सहायता की पेशकश की गई थी।

बता दें कि 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण चूक मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद 2016 में भारत से भागे शराब कारोबारी ने कहा कि अगर उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन दिया जाता है तो वह भारत लौटने को तैयार हैं।

For those who are interested, I have spoken for the first time in nine years on this podcast.I want to say sorry to employees of Kingfisher Airlines and also to set the record straight with facts and the truth. https://t.co/aiAsnI68ie