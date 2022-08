Mamata Banerjee's cabinet reshuffle: ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव, बाबुल सुप्रियो सहित 9 नए मंत्री बनाए, यहां देखें लिस्ट

Highlights 2011 में सत्ता में आने के बाद से यह सबसे बड़ा फेरबदल है। बाबुल सुप्रियो को सीएम ममता ने कैबिनेट मंत्री बनाया है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी से पार्टी के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में निलंबित मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया। 2011 में राज्य में पार्टी के सत्ता में आने के बाद से यह सबसे बड़ा फेरबदल है। मंत्रिपरिषद विस्तार में नौ नये मंत्री शामिल किए गए हैं।

केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके और अब टीएमसी विधायक बाबुल सुप्रियो को सीएम ममता ने कैबिनेट मंत्री बनाया है। बाबुल सहित 9 विधायक मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल ला गणेशन ने सुप्रियो के अलावा स्नेहाशीष चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, उदयन गुहा और प्रदीप मजूमदार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलायी।

West Bengal cabinet reshuffle | Nine ministers take oath in Kolkata - Babul Supriyo, Snehasis Chakraborty, Partha Bhowmick, Udayan Guha, Pradip Mazumder, Tajmul Hossain, Satyajit Barman. Birbaha Hansda & Biplab Roy Chowdhury are sworn in as Ministers with independent charges. pic.twitter.com/H4e4So7D8B