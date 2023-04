पश्चिम बंगाल में भाजपा का विरोध प्रदर्शन; 12 घंटे बंद का किया आह्वान, पुलिस के सामने आपस में भिड़े भाजपा-टीएमसी कार्यकर्ता, जानें मामला

Highlights पार्टी नेता की हत्या और कालियागंज में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार और हत्या को लेकर भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा ने उत्तर बंगाल में 12 घंटे बंद का आह्वान भी किया है। भाजपा नेता देबाश्री चौधरी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार राजबंशी लोगों के खिलाफ है।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में भाजपा नेता की कथित हत्या और कालियागंज बलात्कार और हत्या मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा ने उत्तर बंगाल में 12 घंटे बंद का आह्वान भी किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। सामने आए वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता और टीएमसी समर्थक एक दूसरे के बीच पुलिस के सामने हाथापाई करते नजर आए। टीएमसी समर्थक भाजपा के बंद का विरोध कर रहे थे।

उधर, विरोध प्रदर्शन कर रहे कई भाजपा कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राज्य में आम लोगों के खिलाफ कथित पुलिस बर्बरता को लेकर आज उत्तर बंगाल में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। भाजपा नेता देबाश्री चौधरी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार राजबंशी लोगों के खिलाफ है।

