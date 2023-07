पश्चिम बंगालः पूर्वी भारत के सबसे बड़े कपड़ा बाजार में लगी आग, 500 दुकानें जलकर खाक, दमकल की 18 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

Highlights हावड़ा जिले के मंगला हाट में शुक्रवार तड़के भीषण आग लग गई। 500 कपड़े की दुकानेंं जलकर खाक हो गईं। मंगला हाट पूर्वी भारत में सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है।

हावड़ाः पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के मंगला हाट में शुक्रवार तड़के भीषण आग लग गई। जिसमें 500 कपड़े की दुकानेंं जलकर खाक हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग करीब 5,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैल गई थी।

मंगला हाट पूर्वी भारत में सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बाजार में कपड़ों का कारोबार होता है और यहां कई थोक और खुदरा कपड़े की दुकानें हैं जो आग में जल गईं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी। शुरू में दमकल की 12 गाड़ियों को घटनास्थल भेजा गया था। लेकिन बाद में आग बुझाने के लिए दमकल की छह और गाड़ियों को भेजा गया।

West Bengal | Massive fire breaks out in Howrah, 12 fire tenders at the spot. Further details awaited pic.twitter.com/JWljfn8tGR