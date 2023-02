पश्चिम बंगाल: सीमा पर तैनात बीएसएफ के 2 जवानों पर बांग्लादेशी ग्रामीणों का जानलेवा हमला, हथियार भी छीने

Highlights भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों पर हुआ जानलेवा हमला सीमा पर गश्त कर रहे दो जवानों पर धारदार हथियार से हमला बांग्लादेशी किसानों ने जबरन भारत में घुसने के लिए जवानों पर किया हमला

कोलकाता:भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर दो सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर घातक हमले के कारण जवान गंभीर रूर से घायल हो गए हैं। सूचना मिली है कि पश्चिम बंगाल की सीमा पर तैनात जवानों पर बांग्लादेशी किसानों ने जानलेवा हमला किया है। हमले के बाद ग्रामीणों ने जवानों से उनके हथियार बी छीन लिए और मौके से फरार हो गए।

दरअसल, घटना उस वक्त हुई जब बांग्लादेश किसान भारत की सीमा में अपने मवेशियों को चराने के लिए जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसदौरान निर्मलचर सीमा चौकी के पास उस समय 35वीं बटालियन के दो जवान गश्त लगा रहे थे। जवानों ने मवेशियों को चराने के लिए बांग्लादेशी किसानों को दाखिल नहीं होने दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जवानों पर हमला कर दिया।

गौरतलब है कि घटना बीते रविवार की है। इस घटना का अंजाम देने में करीब सौ से अधिक बांग्लादेशी ग्रामीणों का हाथ है, जिन्होंने धारदार हथियार से दोनों बीएसएफ के जावानों पर अचानक हमला कर दिया। बीएसएफ की ओर से एक बयान जारी कर सूचना दी गई है कि हमले में दोनों जवान गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज जारी है। इसके अलावा बीएसएफ मामले की जांच कर रही है।

26 Feb 2023

Two Brave jawan of BOP-Nirmalchar,@BSF_SOUTHBENGAL, got severe injuries on the line of duty in the attack by Bangladeshi miscreants,who forcefully entered in Indian territory in large numbers with the intention of destroying the crops of Indian farmer's.#NationFirstpic.twitter.com/yJlqVUUZlw