Mamata Banerjee Wished Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर ममता बनर्जी ने याद किए 1984 के दिन...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 11, 2025 14:36 IST2025-10-11T14:36:33+5:302025-10-11T14:36:47+5:30
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाई देते हुए दोनों के दशकों पुराने जुड़ाव को याद किया। बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "महानायक अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! प्रार्थना है कि आपको अच्छा स्वास्थ्य, अपार खुशियां और हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहने के लिए अनेक सफल वर्षों का आशीर्वाद मिलता रहे।’’ उन्होंने अभिनेता के साथ अपने निजी जुड़ाव को याद करते हुए कहा, "मैं अमिताभ जी के साथ अपने स्नेहमय संबंधों को सहेजकर रखती हूं जो 1984 में तब से बरकरार हैं जब हम दोनों पहली बार भारतीय संसद के सदस्य बने थे।’’
Wishing the legendary Amitabh Bachchan Ji a very happy birthday!— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 11, 2025
बंगाल की मुख्यमंत्री ने कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (केआईएफएफ) के साथ अमिताभ बच्चन के पुराने जुड़ाव का भी जिक्र किया जिसमें वह और उनकी पत्नी जया बच्चन अक्सर शामिल होते रहे हैं। बनर्जी ने कहा, "यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि उन्होंने और जया जी ने कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें कई बार गौरवान्वित किया है। वे हमारे महोत्सव परिवार के सदस्य हैं।" तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने अपने संदेश के अंत में लिखा, "जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, अमिताभ जी!" अमिताभ बच्चन शनिवार को 83 वर्ष के हो गए।