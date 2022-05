कोलकाता के चांदनी चौक में कपड़े की दुकानों में लगी आग, एक दुकान जलकर खाक, तस्वीरें आईं सामने

Highlights दमकल की 5 गाड़ियां अग्निशमन अभियान में लगी हुई हैं घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के कोलकाता के चांदनी चौक इलाके में शुक्रवार कपड़े की दुकान में लगी आग गई। रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां अग्निशमन अभियान में लगी हुई हैं। खबर लिखे जाने तक घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एक दमकल अधिकारी ने ये सूचना दी।

West Bengal | Clothing shop gutted in fire in Chandni Chowk area of Kolkata; 5 fire tenders engaged in fire fighting operation



No injuries reported in the incident pic.twitter.com/9SA5SXwVIN