पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने महुआ मोइत्रा की देवी काली पर टिप्पणी को लेकर TMC पर साधा निशाना, कही ये बात

Highlights मजूमदार ने कहा कि हमारी महिला मोर्चा धरना देगी, पुलिस स्टेशन जाएगी और अनुरोध करेगी कि उन्हें (महुआ मोइत्रा) गिरफ्तार किया जाए। सत्तारूढ़ दल तृणमूल ने तृणमूल सांसद की इस टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया और उसकी निंदा की।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बुधवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की देवी काली पर टिप्पणी को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा की टिप्पणियों से तृणमूल कांग्रेस खुद को अलग नहीं कर सकती है। यदि टीएमसी वास्तव में इसका समर्थन नहीं करती है, तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए - उन्हें या तो उन्हें निष्कासित करना चाहिए या उन्हें कुछ दिनों के लिए पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए।

Our Mahila Morcha will stage a sit-in protest, go to Police Station, and request that she (Mahua Moitra) be arrested: West Bengal BJP chief Sukanta Majumdar pic.twitter.com/QizyV0ucqw

मजूमदार ने ये भी कहा कि हमारी महिला मोर्चा धरना देगी, पुलिस स्टेशन जाएगी और अनुरोध करेगी कि उन्हें (महुआ मोइत्रा) गिरफ्तार किया जाए। मालूम हो, महुआ मोईत्रा ने मंगलवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि जिस तरह हर व्यक्ति को अपने तरीके से देवी-देवताओं की पूजा करने का हक है, उसी तरह बतौर एक व्यक्ति उन्हें देवी काली की मांस भक्षण करने वाली और मदिरा स्वीकार करने वाली देवी के रूप में कल्पना करने का पूरा अधिकार है।

It is our promise that we will implement CAA. I have complete faith that CAA will be implemented before the 2024 Lok Sabha elections: West Bengal BJP chief Sukanta Majumdar pic.twitter.com/fokMPYwr4V