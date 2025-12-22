पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026ः जनता उन्नयन पार्टी का गठन, बेलडांगा और रेजीनगर सीटों से चुनाव लड़ेंगे हुमायूं कबीर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 22, 2025 14:44 IST2025-12-22T14:40:32+5:302025-12-22T14:44:49+5:30
West Bengal Assembly Elections 2026: भरतपुर के विधायक कबीर ने कहा कि मुर्शिदाबाद की दो सीट, रेजिनगर और बेलडांगा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।
बेलडांगाः मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की शैली जैसी मस्जिद की आधारशिला रखने पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा निलंबित किए जाने के कुछ दिनों बाद, पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने सोमवार को जनता उन्नयन पार्टी नामक एक नयी पार्टी का गठन किया।
कबीर ने बेलडांगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन कुछ उम्मीदवारों के नाम बताए जिन्हें उनकी नयी पार्टी राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों में उतारेगी। भरतपुर के विधायक कबीर ने कहा कि वे मुर्शिदाबाद की दो सीट, रेजिनगर और बेलडांगा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में भारी त्रुटियां कीं: ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला करते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि राज्य में मतदाता सूचियों की अब तक की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में ‘‘भारी त्रुटियां’’ हुई हैं। बनर्जी ने यहां नेताजी इनडोर स्टेडियम में तृणमूल कांग्रेस के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए यह भी आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग राज्य सरकार को सूचित किए बिना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हितों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।
निर्वाचन आयोग केवल भाजपा के निर्देशों पर काम कर रहा है। बनर्जी ने कहा कि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ‘‘भारी त्रुटियां’’ हुई हैं। तृणमूल प्रमुख ने यह भी दावा किया कि एसआईआर सुनवाई के लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए केंद्रीय अधिकारियों को स्थानीय भाषा का बहुत कम ज्ञान है और वे पुनरीक्षण प्रक्रिया के दूसरे चरण के दौरान सत्यापन करने के लिए अयोग्य हैं।