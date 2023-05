प.बंगालः पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी समेत तीन को CID ने ओडिशा से किया गिरफ्तार, कटक में करा रहा था इलाज

By अनिल शर्मा | Published: May 18, 2023 11:24 AM

विस्फोट मामले का मुख्य आरोपी भानु बाग और उसके बेटे और भतीजे को सीआईडी ने ओडिशा से गुरुवार गिरफ्तार किया। भानु वर्तमान में कटक में अपना इलाज करा रहा था। गौरतलब है कि इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है।

प.बंगालः पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी समेत तीन को CID ने ओडिशा से किया गिरफ्तार, कटक में करा रहा था इलाज