Weather Updates Today: केरल से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश का अलर्ट, जानिए दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Updates Today: मानसून का सीजन चल रहा है और देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है। मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए मौसम विभाग रोजाना मौसम अपडेट जारी करता है जिससे लोग मौसम का अनुमान लगाकर जरूरी एहतियात बरत सके। शनिवार, 19 जुलाई को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान लगाया है और राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिले आज भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट पर हैं।

केरल के लिए रेड अलर्ट के अलावा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है।

18 जुलाई के मौसम बुलेटिन में कहा गया है, "20 और 21 जुलाई को उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा (≥21 सेमी) होने की संभावना है।"

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 24 जुलाई तक

उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई तक

जम्मू और कश्मीर में अगले चार दिनों में।

अगले तीन दिनों में पंजाब और हरियाणा में।

राजस्थान में आज और कल।

केरल, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 24 जुलाई तक

The Depression over Northeast Rajasthan adjoining west Uttar Pradesh moved west-

northwestwards with a speed of 12 kmph during past 6 hours and lay centred at 2330 hrs IST of

today, the 18 th July, 2025, over central parts of Northeast Rajasthan, near latitude 27.2°N and… pic.twitter.com/ZHEYpxk2CO