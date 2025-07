Weather Update Today: दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश या उमस भरी गर्मी? यूपी, बिहार और हिमाचल में अलर्ट, जानें IMD का पूर्वानुमान

Weather Update Today: भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार, 17 जुलाई के लिए दिल्ली-एनसीआर समेत अन्य राज्यों के मौसम का अपडेट जारी कर दिया है। आज देश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है जिसे लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। नवीनतम मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ तेज़ हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इस बीच, बुधवार को उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी बारिश का कहर जारी है, जिससे राज्य भर में भीषण भूस्खलन, बाढ़ और व्यापक तबाही हुई है।

अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।

जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 21 जुलाई तक राहत के कोई आसार नहीं हैं।

आईएमडी ने गुरुवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब-शिलाई-गुम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) मंगलवार रात शिलाई के उत्तर में हुए भूस्खलन के कारण बंद कर दिया गया था। इसके कारण भारी वाहन रात भर जाम में फंसे रहे। हालाँकि, छोटे वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, मूसलाधार बारिश के कारण राज्य भर में 106 लोगों की मौत हो गई और 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

District wise Nowcast Warning valid for next 2-3 hours:



Red warnings: Thunderstorms & cloud to ground Lightning with gusty wind speeds upto 40 kmph and heavy rain (> 15 mm/hr) very likely at isolated places over following districts in:

Madhya Pradesh: Satna, Sidhi, Umaria,… pic.twitter.com/TB6r0HfYBM