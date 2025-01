Delhi Weather Update: दूर-दूर तक बस कोहरा, विजिबिलिटी एकदम जीरो; दिल्ली-NCR में उड़ानें, ट्रेन लेट

Delhi Weather Update: कई दिनों से लगातार दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण सड़कों पर यातायात बाधित हो रहा है। शनिवार, चार जनवरी की सुबह कुछ ऐसी ही रही जब दृश्यता कम होने के कारण सड़क पर गाड़ियां मुश्किल से चलती दिखी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आए दृश्यों में यातायात की गति धीमी दिखाई दे रही थी, क्योंकि यात्रियों को घने कोहरे के बीच से निकलने में परेशानी हो रही थी। सुबह-सुबह घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ।

इंडिगो ने घोषणा की कि उसने मौसम की स्थिति के कारण अस्थायी रूप से प्रस्थान और आगमन रोक दिया है। इंडिगो ने एक्स पर 1.05 बजे एक पोस्ट में कहा, "#6ETravelAdvisory: #DelhiAirport पर प्रस्थान और आगमन वर्तमान में दृश्यता कम होने के कारण रोक दिए गए हैं।"

एयरलाइन ने यह भी कहा कि एक बार परिचालन फिर से शुरू होने के बाद भी हवाई क्षेत्र में भीड़भाड़ के कारण उड़ानों में देरी हो सकती है।

एयर इंडिया ने एक्स पर 1.16 बजे एक अपडेट में कहा कि घने कोहरे के कारण खराब दृश्यता दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में उड़ानों के संचालन को प्रभावित कर रही है। इंडिगो ने कहा, "विजिबिलिटी कम होने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर आगमन और प्रस्थान फिलहाल रोक दिए गए हैं।"

#6ETravelAdvisory: Departures and arrivals at #DelhiAirport are currently on hold due to reduced visibility. Please stay updated on your flight status https://t.co/IEBbuCsa3e. Once operations resume, flights may still encounter delays due to airside congestion. (1/2) — IndiGo (@IndiGo6E) January 3, 2025

एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को सूचित किया कि "घने कोहरे के कारण खराब विजिबिलिटी के कारण दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में फ्लाइट संचालन प्रभावित हो रहा है।"

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने कहा, "यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपडेट फ्लाइट जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है।"

बीते शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई इलाकों में दृश्यता शून्य हो गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शहर में अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 1.9 डिग्री अधिक है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 371 दर्ज किया गया, जो "बहुत खराब" श्रेणी में आता है। हवाई अड्डे के एक अज्ञात अधिकारी के अनुसार, हवाई अड्डे पर खराब मौसम की वजह से 400 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं।

