Weather Today: दिल्ली में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज देश के कई राज्यों में बादल हो सकते हैं मेहरबान

Weather Today: राजधानी दिल्ली में जी20 बैठक को लेकर प्रशासन सख्त है और सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। इस बीच, बैठक से पहले दिल्ली में शनिवार तड़के झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

शनिवार सुबह से बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया है वहीं कई दिनों से उमस भरी गर्मी का असर भी कम हो गया है। दिल्ली के कई हिस्सों में अचानक बारिश हुई, जिससे शहर में तापमान गिर गया। वसंत कुंज, मुनिरका और नरेला इलाकों सहित दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तड़के हल्की बारिश हुई।

दिल्ली में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार और रविवार को दोपहर में हल्की बारिश होने की संभावना है।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बयान में कहा कि आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 37 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

इससे पहले जुलाई में, भारी बारिश और हरियाणा स्थित हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई थी।

#WATCH | Delhi: Parts of the national capital received light rain.



