2024 के बाद हम सत्ता में आएंगे और बिजली क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करेंगे, महाराष्ट्र के नांदेड़ में बोले केसीआर

Highlights उन्होंने कहा, पीएम मोदी आज सत्ता में हैं, वह जितना चाहें बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर सकते हैं नांदेड़ में कहा- 2024 के बाद हम सत्ता में आएंगे और हम इसे (बिजली क्षेत्र) वापस ले लेंगे उन्होंने कहा- हम बिजली क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करेंगे, 90% सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा

नांदेड़ (महाराष्ट्र): तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने रविवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के बैनर तले एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के पास 361 अरब टन कोयले का भंडार है, जो देश की अगले 125 वर्षों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, फिर भी हम बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर रहे हैं। अडानी पावर, अंबानी पावर...अगर पूरे बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर दिया जाएगा, तो वे (कंपनियां) सरकार को ब्लैकमेल करेंगी।

उन्होंने कहा, पीएम मोदी आज सत्ता में हैं, वह जितना चाहें बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर सकते हैं लेकिन 2024 के बाद हम सत्ता में आएंगे और हम इसे (बिजली क्षेत्र) वापस ले लेंगे। हम बिजली क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करेंगे, 90% सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा। दरअसल अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए बीआरएस ने कमर कस ली है। यह राज्य के बाहर उनकी पहली आमसभा थी। केसीआर विपक्ष की एकजुटता को लेकर भी आगे आ रहे हैं।

Maharashtra | PM Modi is in power today, he can privatise the power sector as much as he wants but after 2024 it's us who will come into power and we will take it (power sector) back. We will nationalise power sector, 90% will be kept in public sector: Telangana CM KCR pic.twitter.com/xsDVShHxJr