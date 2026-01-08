'हमें मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं': यूपी के बीजेपी विधायक ने ऑन कैमरा बोला, पार्टी ने विवादित बयान से किया किनारा, VIDEO

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के एक सीनियर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता को यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं है, और वह इस समुदाय के "सुख-दुख" में शामिल नहीं होंगे। हालांकि पार्टी ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया है। 

जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी को एक वायरल वीडियो में यह कहते हुए सुना गया, "मैं कभी मस्जिद नहीं जाता, न पहले गया हूँ और न ही भविष्य में जाऊँगा। मैं वोट मांगने नहीं जाता, न ही उनके सुख-दुख में शामिल होता हूँ।" उन्होंने आगे कहा कि वह बिल्कुल साफ हैं कि वह वोट मांगने के लिए मुसलमानों के घरों में नहीं जाएंगे।

बीजेपी के अमेठी ज़िला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने पासी के बयान से पार्टी को अलग कर लिया। उन्होंने कहा, "बीजेपी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' में विश्वास करती है। यह पार्टी का साफ रुख है। सुरेश पासी ने जो कहा वह उनकी निजी राय है।"

कांग्रेस ज़िला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने इस बयान को राजनीतिक मकसद वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया, "जब भी चुनाव आते हैं, बीजेपी नेता ऐसे बयान देते हैं। वे सिर्फ़ वोट पाने के लिए भाई को भाई से, एक धर्म को दूसरे धर्म से और एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की कोशिश करते हैं। यह सब ड्रामा है।"

समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष राम उदित यादव ने इस बयान को नफ़रत फैलाने की कोशिश बताया। यादव ने कहा, "हिंदू-मुस्लिम बंटवारा करना बीजेपी की राजनीति है। सुरेश पासी उसी पार्टी के हैं, और वोटों के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है।"

