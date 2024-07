Wayanad landslides: राहुल गांधी के केरल में प्रभावित जिले का दौरा करने की संभावना, राजनाथ सिंह से बात की

Highlights गांधी ने कहा कि उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री और वायनाड जिला कलेक्टर से बात की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि बचाव अभियान जारी है। राहुल गांधी ने सभी यूडीएफ कार्यकर्ताओं से बचाव और राहत कार्यों में प्रशासन की सहायता करने का भी आग्रह किया। मंगलवार सुबह करीब 3:49 बजे विथिरी तालुक के मेप्पडी पंचायत में भूस्खलन हुआ।

Wayanad landslides: विपक्ष के नेता और वायनाड से पूर्व लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने वायनाड में बचाव प्रयासों के संबंध में मंगलवार (30 जुलाई) को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। इंडिया टीवी के अनुसार, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी साझा की।

केरल के वायनाड जिले में मेप्पाडी के पास कई पहाड़ी इलाकों में मंगलवार तड़के हुए भारी भूस्खलन में तीन बच्चों समेत 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। कभी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टमाला और नूलपुझा की सुरम्य बस्तियां अब भूस्खलन की चपेट में आने के बाद उदासी में डूब गई हैं, जिससे वे बाकी क्षेत्र से अलग हो गए हैं।

रक्षा पीआरओ के अनुसार, केरल राज्य प्रशासन ने वायनाड जिले के चूरलमाला में हुए भीषण भूस्खलन के जवाब में 122 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) मद्रास की बचाव टुकड़ियों की मांग की है। चल रहे बचाव प्रयासों में सहायता के लिए एक चिकित्सा अधिकारी, दो जेसीओ और 40 सैनिकों के साथ सेकंड-इन-कमांड के तहत एक टीम तैनात की गई है।

समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस सांसद के वायनाड जाने की उम्मीद है, लेकिन संसद सत्र चलने के कारण उनके कार्यक्रम की अभी पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने स्थानीय नेताओं को मदद करने का निर्देश दिया है और केसी वेणुगोपाल से स्थिति पर नजर रखने को कहा है।

कांग्रेस सूत्रों ने कहा, "राहुल गांधी ने स्थानीय नेताओं को मदद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पार्टी सांसद और संगठन प्रभारी महासचिव के।सी। वेणुगोपाल स्थिति पर नजर रखेंगे। उनके वायनाड जाने की संभावना है। संसद सत्र के कारण उनका यात्रा कार्यक्रम अभी स्पष्ट नहीं है।"

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को केरल के वायनाड में भारी भूस्खलन के बाद दुख व्यक्त किया। एक्स पर एक पोस्ट में, राहुल गांधी ने कहा, "वायनाड में मेप्पडी के पास बड़े पैमाने पर भूस्खलन से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी हार्दिक संवेदना उन शोक संतप्त परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा।"

गांधी ने कहा कि उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री और वायनाड जिला कलेक्टर से बात की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि बचाव अभियान जारी है। राहुल गांधी ने सभी यूडीएफ कार्यकर्ताओं से बचाव और राहत कार्यों में प्रशासन की सहायता करने का भी आग्रह किया।

