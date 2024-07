Kerala: वायनाड में भूस्खलन से 11 लोगों की मौत, कई के फंसे होने की आशंका

वायनाड: केरल में भारी बारिश जारी रहने के कारण वायनाड में मंगलवार तड़के हुए भारी भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। वहीं, छह शवों को मेप्पडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 को एक निजी मेडिकल कॉलेज में लाया गया। समाचार एजेंसी एएनआई ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के हवाले से यह जानकारी साझा की।

Wayanad landslide | Death toll rises to 11. Six bodies brought to Meppadi Community Health Centre and 5 to a private medical college: Kerala Health Minister Veena George#Kerala