बीएसएफ ने गोली का जवाब गोले से दिया, अमित शाह ने कहा- 2 सबसे कठिन सीमा बांग्लादेश और पाकिस्तान की जिम्मेदारी निभाकर, देखें वीडियो

Highlights सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे... आपने इसे बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित किया है। भारत पर आतंकी हमला हुआ, तो करारा जवाब मिलेगा।

नई दिल्लीः सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब यह निर्णय लिया गया कि एक सीमा पर एक बल सुरक्षा प्रदान करेगा, तो बीएसएफ को दो सबसे कठिन सीमाओं बांग्लादेश और पाकिस्तान की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी और आपकी क्षमताओं को देखते हुए आपने इसे बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित किया है। बीएसएफ के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने दिखाया कि भारत में आतंकवाद पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित है। बांग्लादेश को अपने निर्माण में बीएसएफ की बड़ी भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे... रग-रग बोले जय हिंद। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे-कतरे का हिसाब चुकाया है।

#WATCH | Delhi | Addressing the Border Security Force Investiture Ceremony, Union Home Minister Amit Shah says, "...When it was decided that one force will provide security on one border, BSF was given the responsibility of guarding the two most difficult borders - Bangladesh and… pic.twitter.com/CFBcVyPrem