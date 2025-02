VIDEO: सीएम योगी ने अपने लखनऊ कार्यालय से ही त्रिवेणी संगम में माघ पूर्णिमा 'स्नान' की ऐसे की निगरानी

Highlights आज माघी पूर्णिमा के लिए विशेष यातायात योजना सहित व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं स्वास्थ्य कर्मियों को इस अवसर के लिए अलर्ट पर रखा गया है माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ की हर व्यवस्था पर खुद सीएम मुख्यमंत्री नजर रख रहे हैं

लखनऊ: प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में लगे महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान किया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने महाकुंभ में आने वाले तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। खुद राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस पावन आयोजन की निगरानी लखनऊ से ही कर रहे हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी एक वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लखनऊ कार्यालय में बैठकर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आज संगम में होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान की निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बता दें कि आज माघी पूर्णिमा के लिए विशेष यातायात योजना सहित व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं और स्वास्थ्य कर्मियों को इस अवसर के लिए अलर्ट पर रखा गया है, जब महाकुंभ की अभिन्न परंपरा, महीने भर चलने वाला 'कल्पवास' समाप्त हो रहा है।

यातायात को रुकने न दिया जाए, सड़क पर जाम न लगे, शटल बसों की संख्या बढ़ाई जाए और बाहरी वाहनों का प्रवेश न हो। दरअसल मौनी अमावस्या से पहले हुई भगदड़ को देखते हुए योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ की हर व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं.. और किसी भी तरह की दिक्कत होने पर कार्रवाई कर रहे हैं।

#WATCH | Lucknow: UP CM Yogi Adityanath monitors #MaghPurnima 'snan' at Triveni Sangam, Prayagraj, from his office.



(Video source - Information department) pic.twitter.com/gTiOxSruDx