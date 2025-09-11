आपका विधायक तेजस्वी यादव फेल?, बाढ़ ग्रस्त राघोपुर पहुंच तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई को घेरा, राहत सामग्री बांटे, देखिए वीडियो

September 11, 2025

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा है कि वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा अंतर्गत विदुपुर ब्लॉक के विभिन्न पंचायत पूरे तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुका है।

Highlightsतेज प्रताप ने एक्स पर वीडियो-तस्वीरें शेयर कीं।सांसद और विधायक द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है।राहत सामग्री और अन्य मेडिकल सहायता प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है।

पटनाः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में राजनीति तेज हो गई है। परिवारिक कलह अब राजनीति कलह हो चुकी है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मंत्री तेज प्रताप के बीच राजनीतिक खींचतान ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित ग्रामीणों के बीच राहत सामग्री वितरित करने के लिए वैशाली जिले में अपने छोटे भाई के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का दौरा किया और जनता के बीच कहा कि आपका विधायक नकारा और फेल हो गया है। इस बार सोच समझ कर वोट करना। तेज प्रताप ने एक्स पर वीडियो-तस्वीरें शेयर कीं।

तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा है कि वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा अंतर्गत विदुपुर ब्लॉक के विभिन्न पंचायत पूरे तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश पंचायत और गांव बाढ़ के कारण डूब चुके हैं, लेकिन भाजपा नीतीश सरकार द्वारा और यहां के सांसद और विधायक द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है।

जब मुझे राघोपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने मुझे अपनी समस्या से अवगत करवाया तब मुझसे रुका नहीं गया और आज हमने खुद जाकर बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात किया और उन्हें राहत सामग्री और मेडिकल सहायता देने का काम किया। सरकार और नेता बाढ़ से प्रभावित बिहार के लोगों से मिलने तक नहीं जा पा रहे हैं, राहत सामग्री और अन्य मेडिकल सहायता प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है।

ऐसी निकम्मी और कोमा में जा चुकी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है। तभी बिहार से पलायन और बाढ़ जैसी आपदा को रोका सकता है। लालू के बड़े बेटे तेज को मई में राजद से निष्कासित कर दिया गया था। गेहूं के आटे, चूड़ा, बिस्कुट, कपड़े और दवाओं जैसी राहत सामग्री से लदे एक मोटरबोट पर बैठे और अपनी टीम के साथ ग्रामीणों के बीच उन्हें वितरित की।

वह डॉक्टरों की एक टीम भी लाए थे, जिन्होंने बाढ़ के पानी में फंसे निवासियों की स्वास्थ्य जांच की। तेज ने संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए पांच अतिरिक्त नावें तैनात कीं। तेजप्रताप यादव ने कहा, "राघोपुर के लोग इस समय कठिन दौर से गुज़र रहे हैं। वे मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुँचाने आए हैं और उनके बीच राहत सामग्री और दवाइयाँ बाँट रहे हैं।"

तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई पर निशाना साधते हुए स्थानीय राघोपुर विधायक को सलाह दी कि वे घर-परिवार से बाहर निकलकर बाढ़ पीड़ितों से मिलें और उनके दुख-दर्द को समझें। राघोपुर, जिसका वर्तमान में तेजस्वी प्रतिनिधित्व करते हैं, ने ऐतिहासिक रूप से दो मुख्यमंत्री दिए हैं - लालू प्रसाद और राबड़ी देवी। लालू ने दो बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया, जबकि उनकी पत्नी राबड़ी ने तीन बार सेवा की।

2015 से उनके बेटे तेजस्वी बिहार विधानसभा में सीट पर काबिज हैं। सोमवार को तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें उन्हें बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते और निवासियों का हालचाल पूछते हुए दिखाया गया। राजद के एक प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी बिना किसी प्रचार और प्रचार के बाढ़ पीड़ितों के बीच नियमित रूप से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं।

