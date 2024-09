WATCH: सुशील कुमार शिंदे के कश्मीर जाने से डरते थे वाले बयान से बवाल, कांग्रेस शर्मिंदा, बीजेपी ने घेरा

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने खुले तौर पर यह स्वीकार करके राजनीतिक दलों के बीच बहस छेड़ दी है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने में गहरा डर लगता था। अपने संस्मरण 'पॉलिटिक्स के पाँच दशक' के लोकार्पण के अवसर पर बोलते हुए शिंदे ने कहा, "जब मैं गृह मंत्री था, तब श्रीनगर की अपनी यात्रा से पहले मैं विजय धर से संपर्क करता था। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं लाल चौक जाकर व्याख्यान दूँ, कुछ लोगों से मिलूँ और बेकार में इधर-उधर भटकने के बजाय डल झील के आसपास टहलूँ। उस सलाह ने मुझे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया और लोगों को दिखाया कि एक गृह मंत्री है जो बिना किसी डर के वहाँ जाता है, लेकिन मेरी फटती थी कि वो किसको बताऊँ?"

पुस्तक के विमोचन के अवसर पर शिंदे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने यह खुलासा किया, जिससे राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। शिंदे की टिप्पणियों पर भाजपा ने हमला बोला है, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा कश्मीर मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहने को उचित ठहराना है। शिंदे को 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत का गृह मंत्री नियुक्त किया था।

विशेष रूप से, केंद्र द्वारा 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा निरस्त करने के बाद, अतीत की तुलना में शांति की बहाली और विकासात्मक गतिविधियों का सुचारू रूप से चलना इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया है।

शिंदे के संस्मरण फाइव डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, जिसे वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने सुनाया है, में यह भी बताया गया है कि कैसे अंदरूनी विरोधियों ने यह सुनिश्चित किया कि 2004 की विधानसभा जीत के बाद “अगली जाति के विचारों” के कारण वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बने न रहें, जबकि यह दुख की बात है कि उनकी जाति “बाधा” बन गई।

जम्मू-कश्मीर पर शिंदे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक एक्स पोस्ट में कहा, "यूपीए काल के गृह मंत्री सुशील शिंदे ने स्वीकार किया है कि वे जम्मू-कश्मीर जाने से डरते थे। आज राहुल गांधी आराम से भारत जोड़ो यात्रा और कश्मीर में बर्फ से लड़ते हुए देखे गए! लेकिन एनसी और कांग्रेस जम्मू-कश्मीर को आतंक के दिनों में वापस ले जाना चाहते हैं।"

